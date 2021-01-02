نصف أعضاء «الحوار السياسي» الليبي يطالبون بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

طالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بمنع كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي والاعلان الدستوري وتعديلاته.

وأضاف 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء البالغ عددهم 74 عضواً، في بيان: "نحن إذ نلحظ الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شئونها، والتى أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة إليها بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها، ندعو كل النخب السياسية الليبية إلى العمل معا للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار بلادهم".

ودعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة للمصالحة والمصارحة للعمل على الإعداد لتوفير شروط ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة، كأولوية الأولويات لبرنامج السلطة التنفيذية الجديدة.

وتابع الأعضاء: "ندعو كافة أبناء الشعب الليبى إلى دعم وتشجيع وتبني مخرجات الحوار السياسي الليبي للوصول إلى بناء الشرعية الدستورية من خلال إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة بيوم 24 ديسمبر 2021، ونحث السلطة التنفيذية القادمة على العمل الجاد لإنهاء مظاهر الإنقسام وتوحيد المؤسسات، وإحترام المدد المتفق عليها في النصوص المقترحة بخارطة طريق المرحلة التمهيدية والالتزام الكامل بما ورد فيها".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أن الإستياء يسود صفوف المقاتلين من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية تأخر مستحقاتهم المادية.

فيما أعرب مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي أمس عن رفضه التام لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، معتبرا أن المقترح يعتبر تدخلا غير مسموح به في ليبيا.