وكالة الأنباء الفرنسية: 10 آلاف وفاة ونصف مليون إصابة بكورونا في رأس السنة

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، مساء السبت، بتسجيل 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم، في رأس السنة الميلادية.وأضافت أنه تم في نفس اليوم تسجيل نحو نصف مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم كله.