 وكالة الأنباء الفرنسية: 10 آلاف وفاة ونصف مليون إصابة بكورونا في رأس السنة - بوابة الشروق
السبت 2 يناير 2021 4:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

وكالة الأنباء الفرنسية: 10 آلاف وفاة ونصف مليون إصابة بكورونا في رأس السنة

نور رشوان
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 4:01 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 4:01 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، مساء السبت، بتسجيل 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم، في رأس السنة الميلادية.
وأضافت أنه تم في نفس اليوم تسجيل نحو نصف مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم كله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك