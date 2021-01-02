ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 186408

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حتى اليوم السبت، إلى 186408 إصابات بعد تسجيل 2520 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بينها 2480 من بين المقيمين و40 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 186408 منذ 21 فبراير 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1476 منذ 21 فبراير 2020.

وأصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، بياناً اليوم طلب فيه من المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، اعتماد التعليم عن بعد وإيقاف التعلم الحضوري كليا للأسبوع المقبل، بسبب الأوضاع الصحية الاستثنائية والارتفاع غير المسبوق للإصابات بفيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في 15 مارس 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.