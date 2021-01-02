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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات شهر يناير، لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بجداول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ.