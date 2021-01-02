محافظ بورسعيد يشيد بدور مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية

أشاد اللواء محافظ بورسعيد، بالدور الهام الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كافة شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المحافظ مع العاملين بالإدارة بحضور عادل اللمعي، والدكتور عاطف علم الدين أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، وحسن عمار أعضاء مجلس النواب.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى الجمهورية.

وقرر مجلس الوزارء، تعميم المنظومة نقلا عن بورسعيد في مختلف المحافظات، حيث أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية تساهم بشكل كبير في تحديد مخالفات البناء على مستوى المحافظة وبكل دقة والحفاظ على المنشآت التراثية.

وأشاد المحافظ، بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في هذه الإدارة الذين جاءوا بعد مرورهم بالعديد من الاختبارات والكفاءة الشخصية دون غيرها مثلهم مثل باقي الادارات الحديثة التي أنشئت بالمحافظة أبرزها مركز المتغيرات المكانية وإدارة التحول الرقمي.

كما أعرب النواب، عن سعادتهم بالتطورات الحديثة في إدارة المنظومة الرقمية على مستوى المحافظة والدور الهام والدعم الكبير الذي يقدمة اللواء عادل الغضبان؛ لتوفير كافة السبل التي هيئت كفاءة الأداء على أعلى مستوى.