الجيش الجزائري حيّد 37 إرهابيا في 2020

كشفت حصيلة لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم السبت، أن وحدات الجيش نجحت في تحييد 37 إرهابيا في عام 2020.

وأظهرت الحصيلة التي نشرتها وزارة الدفاع في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن 21 إرهابيا تم القضاء عليهم، بينما جرى اعتقال 9 آخرين، فيما استسلم 7.

وأشارت الحصيلة إلى أنه تم اعتقال 108 عناصر دعم الجماعات الإرهابية، إلى جانب تدمير 251 مخبأ.

وجرى ضبط 40 مسدسا رشاشا، و25 مسدسا آليا من مختلف الأصناف، كما تحفظ على 249 بندقية من مختلف الأصناف، و74 خزنة ذخيرة علاوة عن 64710 طلقات نارية، وتدمير 391 قنبلة ولغم من مختلف الأصناف، و586 كيلوجراما من المواد المتفجرة، إضافة إلى ضبط 31 نظارة ميدان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الدفاع أن سنة 2021 ستكون بـ"إرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية"، مجددة حرص وعزم القوات المسلحة الجزائرية على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.