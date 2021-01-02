عمرو أديب يكشف حقيقة الحالة الصحية للإبراشي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن برنامجه حاول الاتصال بالإعلامي وائل الإبراشي للإطمئنان على حالته بعد إصابته بكورونا، إلا أنه لم يتمكن من الحديث؛ نظرًا لمنع الأطباء له من الحديث.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» المذاع عبرفضائية «mbc مصر»، مساء أمس الجمعة، أن الإعلامي وائل الإبراشي أرسل رسالة له يطمئنه على صحته، قارئًا رسالة الإبراشي: « منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من رئتي ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس».

وتابع أديب نص رسالة الإبراشي: « الآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج لدعواتكم»، مضيفًا: «ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله دعواتكم».

أعلنت في وقت سابق، الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، وتوقف عن تقديم برنامج »التاسعة» على قناة «الأولى المصرية».

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أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/tHOq5Rr3KN pic.twitter.com/TQ9ZuBXyEN — MBC مصر (@mbcmasr) January 1, 2021