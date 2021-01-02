تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم السبت، أن إجمالي حركة السفن بلغت 28 سفينة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأوضحت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.