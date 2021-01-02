 تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
السبت 2 يناير 2021 2:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - أ ش أ:
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 2:14 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 2:14 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم السبت، أن إجمالي حركة السفن بلغت 28 سفينة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، و3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأوضحت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك