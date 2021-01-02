قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها شعرت بالذهول بعد وفاة الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنها اطمئنت على الراحل وحيد حامد، بالأمس قبل وفاته بـ24 ساعة، لافتة إلى اتصالها بأحد أصدقائه للاطمئنان على صحته وأبلغها أنه في المستشفى.

وأوضحت أنها كانت على اتصال دائم مع وحيد حامد، لأنه من أنقى الشخصيات على مستوى الصداقة، وكتب لها أكثر من عمل سينمائي رائع، مثل الراقصة والسياسي، وكشف المستور، الذي كان يضم العديد من الحوارات، التي كانت ذات بُعد نظر للراحل وحيد حامد، فكان له رؤية مستقبلية في أفلامه.

وكشفت عبيد، أنها لم تعترض على أي حوار في أفلام الراحل وحيد حامد، فالسيناريو يتسم بالسلاسة دائما.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، وشُيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.