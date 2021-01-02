محافظ الإسكندرية يوجه بالتعامل الفوري مع حادث الهبوط الأرضي

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي العامرية أول وجميع الجهات التنفيذية المعنية، اليوم السبت، بالتعامل الفوري مع هبوط أرضي في منطقة النهضة بجوار مصنع جبنة نطاق حي العامرية أول، والذي تسبب في حفرة كبيرة سقطت فيها سيارة خاصة، مما أدى لوفاة سائق السيارة.

ووجه الشريف بنزول لجنة مختصة لوضع أنسب الحلول اللازمة؛ للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي، بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وعلى الفور، تواجد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية، والدفاع المدني لاتخاذ اللازم، حيث تم تشكيل لجنة في الحال للوقوف على حقيقة الأمر.

وتبين من الفحص المبدئي، أن الهبوط ناتج عن بيارة خاصة بمصنع الجبن؛ نتيجة لتفاعلات المياه الصادرة من المصنع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وتم التأكيد على الجهات المعنية قطع المرافق بمنطقة الهبوط، وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.