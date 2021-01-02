كاستيكس يتفقّد وحدات فرنسية في تشاد

تفقد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس وحدات عسكرية فرنسية متمركزة في قاعدتين استراتيجيتين في شمال تشاد وشرقها، مشيدا بـ"حماس" جنود بلاده.

وبعدما أمضى ليلة رأس السنة مع جنود من قوة برخان لمكافحة الجهاديين في معسكر كوسي في نجامينا، توجه ترافقه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إلى فايا لارجو (شمال) على حدود ليبيا وهي واحة في الصحراء تتمركز فيها قوة فرنسية قوامها نحو ثلاثين جنديا.

وللمنطقة أهمية تاريخية، فمنها انطلق جنود الكولونيل لوكلير عام 1941 لشن حملة عسكرية ناجحة باسم فرنسا الحرة انتزعوا خلالها قلعة الكفرة من القوات الإيطالية.

واستذكر كاستيكس المشاركة "الحاسمة" للجنود التشاديين الذين شكلوا حينها غالبية تلك القوة الفرنسية.

ثم توجه إلى أبشي (شرق) القريبة من الحدود السودانية، حيث يتمركز أيضا نحو ثلاثين جنديا فرنسيا.

وعقب زيارته أعرب عن "تأثره" بـ"حماس" العسكريين الفرنسيين هناك، وقال: "هم يؤدون بالتأكيد مهمة معقدة، وخطيرة وذات فائدة قصوى، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك"، منوها بـ"خبرات" عناصر قوة برخان المنخرطة في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.