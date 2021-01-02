تركيا تسجل 202 وفاة و11180 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 202 وفاة و 11180 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و232 ألفا و35، إثر تشخيص 11 ألفا و180 حالة إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 21 ألفا و 295 شخصا بعد تسجيل 202 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 116 ألفا و 72 مريضا، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 126 ألفا و 432 شخصا.