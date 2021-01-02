ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو بحثا عن فوز جديد بالدوري

تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز «لاليجا»، بأربع مواجهات قوية، يفتتحها فياريال بمواجهة ليفانتي في الثالثة عصرًا على ملعب لاسيراميكا، وفي الخامسة والربع يلتقي إشبيلية مع مضيفه ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين، فيما يحل بلد الوليد ضيفًا على خيتافي في السابعة والنصف مساءً في ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة ريال مدريد أمام ضيفه سيلتا فيجو في العاشرة مساءً على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ففي أهم مباريات اليوم، يسعى ريال مدريد إلى استعادة التوازن والعودة إلى الصدارة ولو مؤقتاً، عندما يستضيف سلتا فيجو اليوم في المرحلة السابعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وخيَّب النادي الملكي الآمال الأربعاء، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي 1-1 عندما توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمسة، فتخلى عن الصدارة التي كان يتقاسمها مع جاره أتلتيكو مدريد.

وعلق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على التعثر قائلاً: «إنها خيبة أمل؛ لكن في الشوط الأول كان لدينا كثير من الفرص لتسجيل الهدف الثاني وحسم اللقاء، عندما تعادلوا تراجعوا، وكان الأمر أكثر صعوبة، إنها كرة القدم لا يمكنني فعل أي شيء».

وأضاف: «خسرنا نقطتين ثمينتين؛ لكن علينا أن نواصل العمل الجاد، كل الفرق ستحظى بجزء ثانٍ مثالي من الموسم، وسيخسر كثيرون نقاطاً أيضاً، إنها بطولة صعبة، لا يزال هناك كثير من المباريات».

ويمني ريال مدريد النفس بحصد النقاط الثلاث، لتشديد الخناق على جاره أتلتيكو الذي يتفوق عليه بنقطتين ويملك مباراتين مؤجلتين، ويحل ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس غداً؛ لكن مهمة النادي الملكي لن تكون سهلة أمام سلتا فيجو، أحد فريقين مع ريال مدريد جمع أكبر عدد من النقاط في المباريات الست الأخيرة 16 نقطة.

ولم يخسر سلتا فيجو منذ سقوطه أمام مضيفه إشبيلية 1-4 بالمرحلة العاشرة في 21 نوفمبر الماضي، وذلك بفضل هداف الدوري حتى الآن مهاجمه الدولي إياجو أسباس، صاحب تسعة أهداف هذا الموسم آخرها في مرمى هويسكا الأربعاء.

ويأمل النادي الملكي في استعادة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة - ثاني لائحة الهدافين (8 أهداف) - هوايته في هز الشباك، بعدما صام عنها أمام إلتشي، بالإضافة إلى عودة نجمه البلجيكي إدين هازارد الذي خاض الدقائق الأخيرة من مباراة الأربعاء، بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة، من دون أن ينجح في تغيير النتيجة.

وتبرز اليوم مواجهة دربي الأندلس بين ريال بيتيس وجاره إشبيلية؛ حيث يسعى الأخير إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث توالياً للحاق بريال سوسيداد إلى المركز الثالث بانتظار استضافة الأخير لأوساسونا غداً.