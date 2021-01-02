محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والنظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير التى تتم بقرى ومراكز المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء باستمرار أعمال التطوير ورفع المخلفات بقرى ومراكز المحافظة، ومتابعة أعمال الرصف للطرق واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والتشجير.

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالقرى والمراكز والنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وتفقدت هويدا شافعي بدوي رئيس مركز ومدينة القوصية، أعمال الرصف بشارع الترعة القديمة، ووضع التربة الزلطية بشارع الترعة القديمة بداية من المدرسة المهنية حتى شارعى طريق بني أدريس، ومصرف مهنى ضمن الخطة الموحدة لمركز ومدينة القوصية للعام المالى 2020 / 2021، وذلك لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الموحدة لأعمال إعادة الرصف بمركز القوصية والتي تشرف عليها الهيئة العامة للطرق في إطار تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل للإشراف على تنفيذ الطرق المحلية، حيث ألقت الشركة المنفذه بإلقاء التربة الزلطية كأحد اولى خطوات اعمال اعادة الرصف.

كما ترأس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة ورفع 24 طن مخلفات قمامة من المقالب العامة بدائرة الوحدة المحلية بقرية بالنواورة حسب الخطة المعدة للنظافة، وتحسين مستوى البيئة في القرية، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة بباقى قرى المركز، وتمهيدًا الطرق الداخلية وتسويتها وإنارة الشوارع واستكمال أعمال الصيانة للاعمدة الكهربائية.

كما شهد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، اليوم السبت، بعض الحملات اليومية لرفع المخلفات ونظافة الشوارع والمرور اليومي لمتابعة أعمال الرصف بشوارع قرى المركز، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية، ومنع الاختناقات، ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم.