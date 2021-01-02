الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية تتراجع إلى أقل من 900 حالة

تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 900 إصابة، اليوم السبت، ما يعزى إلى حد كبير إلى إجراء اختبارات أقل خلال عطلة رأس السنة.



وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البلاد رصدت 824 إصابة إضافية بكوفيد-19، بما يشمل 788 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 62 ألفا و593 حالة، كما سجلت 25 حالة وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 942 حالة.

ويمثل عدد الإصابات تراجعا من 1029 حالة أعلن عنها يوم الجمعة، وتراوح عدد الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي حول 1000 إصابة.

ونتج تراجع عدد الحالات على ما يبدو عن قلة عدد الاختبارات، فقد خضع ما يبلغ مجموعه 53 ألفا و540 شخصا إلى ختبار كوفيد-19 يوم الجمعة، مقارنة بـ101 ألف و176 يوم الخميس.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 36 إصابة من بين وافدين من الخارج، ومن بينها 4 حالات إصابة إضافية بسلالة فيروس كورونا البريطانية شديدة العدوى، وإصابة واحدة بالسلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا.