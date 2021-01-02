بيدرو بييرلويزي يؤدى اليمين الدستورية حاكما لبورتوريكو

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أدى بيدرو بييرلويزي، اليوم السبت، اليمين الدستورية كحاكم جديد لجزيرة بورتوريكو الواقعة فى البحر الكاريبى، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر عدة مئات من الضيوف مراسم أداء اليمين الدستورية في العاصمة سان خوان رغم تفشي فيروس كورونا.

من المقرر أن يتولى بييرلويزي البالغ من العمر 61 عامًا منصبه لفترة أربع سنوات كرئيس لحكومة الإقليم.

وخرج بيير لويزى فائزا من انتخابات 3 نوفمبر التي أجريت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وحصل على ما يقرب من 33 في المئة من الأصوات ضد خمسة مرشحين آخرين.

كان بييرلويزي، أدى فى السابق اليمين الدستورية كحاكم في أغسطس 2019، عندما استقال سلفه ريكاردو روسيلو وسط احتجاجات حاشدة.