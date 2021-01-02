رئيس مونتينيجرو يرفض تعديلات على تشريع كنسى مثير للجدل

رفض رئيس مونتينيجرو (الجبل الأسود) ميلو ديوكانوفيتش، اليوم السبت، التوقيع على تعديلات قانونية على تشريع مثير للجدل أثار احتجاجات بقيادة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، بحسب بيان لمكتب الرئيس.

وقال مكتب الرئيس إن ديوكانوفيتش أعاد التعديل الذى ادخل على قانون حول الطوائف الدينية إلى البرلمان، إلى جانب ستة قوانين أخرى أقرتها أغلبية جديدة في برلمان مونتينيجرو يوم الثلاثاء الماضي.

وألغت التعديلات أجزاء من القانون الذي من شأنه أن يؤدي إلى تأميم الممتلكات التي تحتفظ بها الكنيسة الأرثوذكسية الصربية دون إثبات ملكيتها.

وبرر المكتب هذه الخطوة بالقول إن التصويت قد مضى دون أن يوضح بما لا يدع مجالا للشك ما إذا كان العدد المطلوب من النواب حاضرين في البرلمان.

ولم يحض نواب المعارضة التصويت.

وكان الإلغاء الجزئي لقانون الطوائف الدينية أحد أولويات رئيس الوزراء زدرافكو كريفوكابيتش المعلنة. وحل تحالفه الهش محل الاشتراكيين بزعامة ديوكانوفيتش في أوائل ديسمبر.