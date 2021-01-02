باكستان تعتقل زعيم جماعة متهمة بتنفيذ هجمات مومباي لتمويله الإرهاب

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اعتقلت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، شخصا يُعتقد أنه زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة التي تم تحميلها المسؤولية عن تفجيرات مومباي المميتة التي وقعت عام 2008، بناء على اتهامات بتمويل الإرهاب.

وقال ناطق باسم إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب لـ(د.ب.أ)، إن سلطات مكافحة الإرهاب احتجزت زكي الرحمن لاكفي في مدينة لاهور بشرق البلاد.

ويواجه لاكفي اتهامات بإدارة مستوصف طبي واستخدام الأموال الناتجة عنه لتمويل الإرهاب وكذلك كنفقات شخصية، وقال الناطق إن محاكمته سوف تكون أمام محكمة معنية بمكافحة الإرهاب في لاهور.

ويقال إن لاكفي هو القائد العملياتي لجماعة العسكر الطيبة –الجماعة التي تفيد المزاعم بأنها دبرت سلسلة من الهجمات في مومباي التي راح ضحيتها أكثر من 160 شخصا.

وصنفته الأمم المتحدة إرهابيا وكان ألقي القبض عليه بعد الهجمات ولكن جرى الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.

وقضت محكمة في لاهور العام الماضي بالسجن 5 سنوات ونصف بحق مؤسس العسكر الطيبة حافظ سعيد في قضيتين بشأن تمويل الإرهاب.

وتفيد المزاعم بأن جماعة العسكر الطيبة هي بين الجماعات الجهادية العديدة التي تقاتل القوات الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها. وهناك مزاعم أن الجماعة مدعومة من جانب المؤسسة الأمنية الباكستانية.