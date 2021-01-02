صحة جنوب سيناء: قوافل طبية بأودية شرم الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء إطلاق عدة قوافل طبية مجانية إلى أودية شرم الشيخ اعتبارًا من الثلاثاء 5 يناير الجاري وحتى السبت 16 يناير لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الأهالي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أيمن رخا إلى أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي أودية شرم الشيخ، في عدة تخصصات طبية تضم الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وغيرها، بالإضافة إلى معمل وصيدلية لصرف الدواء.

وأوضح رخا أن ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وستتوجه قافلة إلى المركز الحضري بالرويسات يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يناير الجاري، وإلى وادي مندر يومي الجمعة والسبت 8 و9 يناير، وإلى أودية الشرفا 1 و2 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 يناير، وإلى أودية سبيته وخريزة يومي الجمعة والسبت 15 و16 يناير.