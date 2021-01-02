عمرو أديب: كانوا بيطالبوا بغلق المدارس ولما قعدنا طلعت الماميز تقولك لا التعليم

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد إجازة منتصف العام، إن الطلاب وأولياء الأمور كانوا يطالبون بإغلاق المدارس، لكنهم اعترضوا عند اتخاذ قرار الغلق.

وعقب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الجمعة: «مجموعات الماميز والطلبة كانوا بيقولوا اقفل وبعد ما قال نكمل في البيت كلهم قالوا حرام عليك تقعد العيال في البيت».

وتساءل أديب: «إنتو عايزين إيه؟ عاوزين العيال تروح ولا تقعد؟»، متابعًا: «الأول كان الكلام إنت بتضحي بعيالنا وعاوز تموتهم، وأول ماقولنالك اقعد طلعت الماميز تقولك لا التعليم وولادنا».

وأضاف: «بالنسبة للأمهات المدرسة نجدة وخصوصًا الأم اللي بتشتغل، لأنهم بيعتبروا لما العيال تروح المدرسة ده حمل وبينزاح»، على حد تعبيره.

ووافق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها كاقة في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، مع تطبيق ذلك على أنواع التعليم ومستوياته كافة.