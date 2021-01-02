ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بالنرويج بعد العثور على جثة ثالثة

ارتفع عدد القتلى في النرويج إلى 3، اليوم السبت، إثر وقوع انهيار أرضي في بلدة آسك الجنوبية هذا الأسبوع، بحسب الشرطة النرويجية.

وانتشلت خدمات الطوارئ جثة ثالثة في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم في منطقة تم العثور فيها على شخص آخر قبل ساعات قليلة ، وذلك حسبما أعلن قائد الشرطة روي الكفيست.

وأدى الانهيار الأرضي الذى وقع فى ساعة مبكرة من يوم الأربعاء الماضى إلى أضرار جسيمة فى بلدة آسيك.

وتم الإبلاغ عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح وانهيار تسعة منازل في البلدة /40 كيلومترا شمال شرقي أوسلو/. واضطرت السلطات إلى نقل حوالي 1000 شخص إلى أماكن آمنة.

وذكر روي الكفيست أن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين وأنه لا يزال هناك أمل في العثور عليهم أحياء.