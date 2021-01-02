ارتفاع العجز التجاري للهند في ديسمبر مع زيادة الواردات

ارتفع العجز التجاري للهند الشهر الماضي بنسبة 26% عن عام سابق في الوقت الذي زاد فيه حجم الواردات.

وزاد عجز ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى 15.7 مليار دولار من 12.5 مليار دولار في ديسمبر 2019 بعد زيادة حجم الواردات بنحو 7% وتراجع الصادرات بأقل من 1%، حسبما ذكرت الحكومة في بيانات أولية.

وأضافت الحكومة، بحسب ما أوردته اليوم السبت، وكالة بلومبرج للأنباء، أن واردات الذهب ارتفعت بنحو 2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 82% عما كانت في العام السابق.

فيما شهدت المنتجات البترولية أكبر نسبة انخفاض بالنسبة لأي مجموعة سلعية في واردات وصادرات البلاد.

وزادت شحنات الأدوية والمنتجات الصيدلانية إلى الخارج بقيمة هى الأكبر بين صادرات الهند، حيث ارتفعت بنسبة 17% عن العام السابق.