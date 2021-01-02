كوريا الجنوبية تمدد تطبيق قيود التباعد الاجتماعي الحالية حتى 17 يناير الجاري

قررت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تمديد فرض قيود التباعد الاجتماعي المطبقة حاليا في العاصمة سول وضواحيها وفي أنحاء البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى يوم 17 يناير الجاري.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة -في مؤتمر صحفي دوري- أن المستوى 2.5 من نظام التباعد الاجتماعي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خماسي المستويات المطبق في البلاد، سيظل ساري المفعول في العاصمة سول وضواحيها، فيما يستمر العمل بالمستوى 2 من نظام التباعد الاجتماعي، ثالث أعلى مستوى، في باقي أنحاء البلاد حتى يوم 17 يناير، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وعلى الرغم من أن حالات الإصابة اليومية بالفيروس تتراوح حول 1000 إصابة، إلا أن الحكومة تهدف إلى السيطرة على موجة تفشي الفيروس الشتوية دون رفع قيود تحجيم الفيروس إلى أعلى مستوى، لأن ذلك سيسبب ضربة قوية لملايين التجار الصغار.

وقررت الحكومة توسيع نطاق حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر، الذي يطبق حاليا في سول وضواحيها، ليشمل جميع أنحاء البلاد، باستثناء تجمع أفراد عائلة يعيشون في نفس العنوان، أو في حالات الحاجة إلى رعاية للأطفال وكبار السن والمعاقين وغيرها.

وبموجب المستوى 2.5، تغلق المرافق عالية الخطورة مثل الملاهي الليلية والمنشآت الرياضية المغلقة، ويطلب من متاجر التسوق متعددة الأقسام والمتاجر الكبرى ودور السينما ومقاهي الإنترنت وصالونات التجميل تعليق العمل بعد التاسعة مساء، كما يمنع الجلوس في المقاهي، ويحظر على المطاعم استقبال الزبائن بعد الساعة التاسعة مساء.

ومع ذلك، خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على أعمال بعض المنشآت مثل المعاهد التعليمية الخاصة وبعض المنشآت الرياضية الشتوية مثل منتجعات التزلج، كما ستسمح للمعاهد التعليمية الخاصة في منطقة سول وضواحيها التي يحظر العمل بها حاليا، بالعمل بشرط أن يقل عدد الطلبة عن 9 طلاب.

أما بالنسبة لباقي أنحاء البلاد، فيفرض المستوى 2 من التباعد الاجتماعي، وبناء عليه يحظر عمل الملاهي الليلية وغيرها من مرافق الترفيه عالية الخطورة، ويجب أن تقيد قاعات الزفاف والجنازات عدد الزوار إلى 100 كحد أقصى.