إبراهيم عيسى: افتتاح المتحف الكبير سيكون حدثا عظيما يحسب للدولة المصرية

رصد الإعلامى والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، أبرز أحلام المصريين في عام 2021، حيث قال إن الحلم الـ16 يتمثل في تزوير الكتب، معقبًا: «هذه الظاهرة الأبشع، وغير موجودة في أى دولة ذات احترام للقانون والثقافة والإبداع والملكية الفكرية، فنحن نبيعها على الأرصفة والطرقات بشكل طبيعي، ولا تتحرك الدولة، ونخسر 300 مليون جنيه سنويا، ولكن الدولة تحمي مسلسلات رمضان فقط».

وقال، أثناء تقديم برنامجه «حديث القاهرة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الجمعة: «الحلم الـ17 أن نفتح الباب أمام تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، فهناك جمارك ورقابة وضرائب والدواعىي الأمنية، فهذه ثروة محرومين منها، بينما المغرب استوعبت عجزنا عن أننا دولة سياحية، فمنذ 2011 كانت المغرب تتحصل سنويا على 11 مليون دولا أرباح تصوير الأفلام بحصيلة 38 فيلما، بينما في 2019، هناك 98 فيلما أجنبيا تم تصويرها في المغرب، بأرباح 80 مليون دولار».

وأضاف: «الحلم الـ18،أن نفتتح أعظم مشروع حضاري في الإنسانية، وهو المتحف الكبير، فسيكون حدثًا عظيمًا يحسب للدولة المصرية، ويحسب لمبارك ووزير الثقافة أنهما وضعا بذرته».

وتابع: «الحلم الـ19 أن نكمل مشروع إنهاء قوائم انتظار المرضى، ومبادرة الرئاسة فى ذلك تنجح، بينما الحلم الـ 20، ميزانية حقيقية للبحث العلمي والاهتمام به، لأنه أغلبها بنود ليس لها علاقة بالبحث العلمي نفسه، لأن هذا وقت العلم بإمتياز».

أما الحلم 21، عقب: «أن نهتف جميعا فى هذا العام، ووداعا للجائحة، فالمقاطعة الصينية التى ظهر بها فيروس كورونا "ووهان" تحتفل ببداية عام جديد».