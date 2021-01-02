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نشرت وكالة "كيودو" مقالا تحدثت فيه استنادا إلى مصادرها عن برنامج جديد لـ"مواجهة" الصواريخ الروسية فرط الصوتية، لتثير بذلك ردود ومقترحات اليابانيين حول سبل صد هذه الصواريخ.

ووفقا للوكالة، سيتم تنفيذ البرنامج تحت مظلة الحملة الأمريكية لاحتواء وكبح روسيا والصين.

وأثارت المادة ردود فعل مختلفة لدى القراء اليابانيين، واقترح البعض منهم في التعليقات، أساليبهم الخاصة في "مواجهة" الأسلحة الروسية.

وقال المتصفح ريو: "اليابان بحاجة إلى استخدام إمكاناتها التكنولوجية وإنشاء صواريخها الأسرع من الصوت! اصنع صاروخا واحدا على الأقل، وتحدث عن المئات! هذه أيضا خدعة عسكرية".

وأضاف المستخدم hkd: "يكاد يكون من المستحيل إسقاط صاروخ أسرع من الصوت. لذلك، من الضروري استخدام تكنولوجيا يابانية عالية لإنشاء نظام تشويش إلكتروني قوي".

ومن جانبه، قال المستخدم sky: "يجب تجنب الحروب. لكن لا يمكنك الجلوس وانتظار الموت".

وكتب lin: "لقد حان الوقت الذي باتت فيه اليابان تحتاج لأسلحة نووية كأحد أهم الأدوات لردع العدو".

وقال كاز: "لا داعي لأن تضيع اليابان وأمريكا الوقت والمال في تطوير أنظمة الدفاع ضد الأسلحة فرط الصوتية الروسية والصينية. من الأفضل ابتكار نماذج متفوقة".