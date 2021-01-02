وزير محلي ألماني: إبطال الشيوخ الأمريكي قرار ترامب حول ميزانية الدفاع إيجابي للغاية

وصف روجر ليفينتس وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس الألمانية، إبطال مجلس الشيوخ الأمريكي قرار ترامب المعترض على ميزانية الدفاع الأمريكية، بأنه إشارة "إيجابية للغاية" في بداية العام الجديد.

وقال الوزير اليوم السبت، إن هذه الإيجابية ستنطبق بشكل خاص على سكان منطقة أيفل الألمانية والعديد من أصحاب الوظائف في الولاية.

ولأول مرة خلال ولاية دونالد ترامب يلغي مجلس الشيوخ الأمريكي حق النقض الذي يمتلكه الرئيس بشأن ميزانية الدفاع الأمريكية.

وكان مجلس الشيوخ أبطل أمس الجمعة بعد مجلس النواب الأمريكي حق النقض "فيتو" الذي يتمتع به الرئيس في الاعتراض على ميزانية الدفاع الأمريكية.

وعلى الرغم من عدم توافر توقيع من جانب ترامب فيمكن أن تدخل مليارات الدولارات إلى ميزانية الدفاع رغم "اعتراض الرئيس".

ونص الديمقراطيون والجمهوريون على أن سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من ألمانيا وفقا لخطة الرئيس المنتهية مدة ولايته دونالد ترامب سيتم إيقافه.

وجاء في نص القرار المتخذ أن على وزير الدفاع الأمريكي أن يذكر في تقرير مقدم إلى مجلس الشيوخ ما إذا كان مثل هذا الانسحاب سيصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أم لا.

وأضاف القرار أنه بعد ذلك بوقت لا يقل عن 120 يوما يمكن أن يصل عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا الاتحادية إلى أقل من الحد الأقصى البالغ 34500 جندي.

وكانت خطة سحب الجنود الأمريكيين ستؤثر بشدة على العاملين بقاعدة شبانجاليم بمنطقة أيفل في ولاية راينلاند بفالتس، حيث يعمل بالمطار هناك حوالي 700 ألماني أيضا.