 أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ118: أتمنى العيش حتى عمر 120 سنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ118: أتمنى العيش حتى عمر 120 سنة


نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 10:30 ص

احتفلت اليابانية كاني تاناكا، أكبر معمرة في العالم حسب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعيد ميلادها الـ118.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، فإن كاني المولودة بتاريخ 2 يناير 1903، والمقيمة في مركز رعاية صحية بولاية فوفوكا غربي البلاد، دخلت اليوم السبت عامها الـ118، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.

ووسط مشاعر السعادة والفرح خلال الاحتفال، قالت كاني إنها تأمل أن تعيش حتى عمر 120 عاما.

وأضافت هيئة الإذاعة اليابانية، أن كاني تمارس التمارين الرياضية اليومية بانتظام، وتلتزم بتناول وجبات الطعام في أوقاتها.

وأوضحت أنه لا يُسمح للمعمرة بمقابلة أفراد من عائلتها؛ بسبب تدابير الحد من جائحة كورونا.

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