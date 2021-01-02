 المملكة المتحدة تسجل نحو 58 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المملكة المتحدة تسجل نحو 58 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 6:22 م

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 57 ألفا و725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 445 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.


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