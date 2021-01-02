الفلبين تسجل 1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا للأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للحالات التي سجلتها الفلبين حتى الآن إلى 476 ألفا و916 حالة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19؛ ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 9 آلاف و253 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 439 ألفا و942 شخصا، ولا يزال هناك 27 ألفا و721 حالة إصابة نشطة.

وحذر خبراء الصحة في البلاد من احتمال حدوث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا عقب العطلات، الأمر الذي قد يزداد تعقيدا في حال وصلت السلالات الجديدة من الفيروس إلى الفلبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الفلبينية تهدف إلى تطعيم 24.7 مليون مواطن في المرحلة الأولى من برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 هذا العام، ومع ذلك تمكنت من إبرام صفقة توريد واحدة فقط تحصل بها على 2.6 مليون جرعة من لقاح "أكسفورد"، التي ستُقتسم بالنصف مع القطاع الخاص الذي اشترى الجرعات من الشركة الدوائية البريطانية السويدية المُصنعة "أسترازينيكا".

وتشهد الفلبين ثاني أسوأ تفشي لكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا التي سجلت أكثر من 743 ألف حالة.