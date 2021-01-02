مختار مختار يهاجم حكم مباراة الإنتاج وبيراميدز

يرى مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن فريقه خسر أمام بيراميدز بأخطاء بسيطة، مشيرا إلى أن الطرد الذي تعرض له لاعبه أثر عليه للغاية.

وقال مختار بعد المباراة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الكرة لم تخدمنا أمام بيراميدز، وخسرنا اللقاء بأخطاء بسيطة، الطرد فرق معنا جدا لأن اللاعب كان له دور مؤثر".

وأضاف: "بعد الطرد أصبح الفريق يلعب في اتجاه واحد، والإنتاج الحربي واجه العديد من الإصابات خلال اللقاء، وكنت أتمنى أن يتحلى لاعبو بيراميدز بالروح الرياضية التي غابت عنهم".

وتابع:" كنت أتمنى يكون لدى لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك، لان الكرة فوز وخسارة، وحزين لأنني خسرت اللقاء بسبب هذا التصرف من بيراميدز".

وأكمل مدرب الإنتاج الحربي:" كرة القدم ظالمة، وهناك أمور لا أريد الحديث عنها، والمباراة كان من الممكن أن تسير أفضل من ذلك".

ووجه حديثه لحكم المباراة قائلا:" لا يجوز أن تتعاطف مع الفريق الخاسر، وأعطني سببا واحدا للسماح باستكمال اللعب وهناك لاعبين مصابين في أرض الملعب".

واتم:" بيراميدز عندهم عكس ما يسمى الروح الرياضية، ومن الأمور الأساسية للحكم الإطمئنان على اللاعبين ،والتعاطف مع بيراميدز بهذا الشكل كان سيء جدا رغم أننا تفوقنا عليهم في الفرص".