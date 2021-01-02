الشرطة الأمريكية تعتقل صيدليا أفسد عمدا 500 جرعة من لقاح لكورونا

اعتقلت الشرطة الأمريكية صيدليا، قام عن عمد بفك تجميد أكثر من 500 جرعة من لقاح كورونا، مع علمه بأنها ستفسد.

ووفقاً لمجموعة مستشفيات Advocate Aurora Health، أخرج الصيدلي جرعات اللقاح من جهاز التبريد الأسبوع الماضي، واستخدم المركز الصحي بعضها قبل أن يدرك أنها أصبحت غير صالحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

واعترف الصيدلي بأنه أزال عن قصد جرعات لقاح شركة موديرنا من الثلاجة، رغم أنها توصي بالحفاظ على قواريرها عند درجة حرارة -20 درجة مئوية.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشرطة في ولاية ويسكونسن، بالتحقيق في القضية، ولم يوضحوا حتى الآن ما الذي دفع الصيدلي إلى فك تجميد العديد من جرعات اللقاح.

ويواجه الصيدلي تهماً قد تقود لسجنه، مثل تعريض سلامة الآخرين للخطر من الدرجة الأولى، والتلاعب بعقار موصوف، وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات.

وفك الصيدلي تجميد القوارير من الثلاجة لمدة ليلتين متتاليتين، ليالي 24 و25 ديسمبر، وأدرك المستشفى يوم 26 أن القوارير كانت في درجة حرارة الغرفة وتخلص منها فيما فصله عن العمل، بحسب المجموعة الطبية.

ويأتي هذا الحدث في وقت يشعر فيه خبراء الصحة العامة بقلق بالغ إزاء بطء تنفيذ حملة التطعيم في الولايات المتحدة، التي بدأت في 14 ديسمبر.

وحتى يوم الأربعاء، تلقى أقل من 2.8 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، أي 14% فقط من 20 مليون أمريكي خططت الحكومة لتحصينهم قبل نهاية ديسمبر.

ويحذر بعض الخبراء من أنه نظراً لأنه يجب تخزين اللقاحات لمدة 30 يوماً فقط في المجمدات المحمولة التي يتم توزيعها فيها، فقد تنتهي صلاحية آلاف القوارير في نهاية شهر يناير.