 فينجر يفتح الباب أمام العودة لتدريب أرسنال - بوابة الشروق
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فينجر يفتح الباب أمام العودة لتدريب أرسنال

الشروق
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 3:26 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 3:26 م

أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي، أنه لا يمانع العودة إلى قيادة النادي اللندني، لكنه استبعد أن يُطلب منه ذلك.

 وقال فينجر في حوار مع قناة «NBC Sports»،: «لا أتمنى شيئا، إذا احتاجوني سأساعدهم، لكني لا أتوقع ذلك.. لا».

وما يزال فينجر يشعر بالاستياء من الطريقة التي عومل بها عند الاستغناء عنه، لكنه بدا متفائلا حول إمكانية النادي مرة أخرى في وقت ما، وعن ذلك قال: «الوقت طبيب جيد كما تعرف».

ولا يقدم أرسنال المستويات والنتائج المطلوبة منذ رحيل فينجر، ويحتل الفريق موقعا متأخرا بالدوري الإنجليزي الممتاز في هذه اللحظة.


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