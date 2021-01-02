مسؤول أمريكي: إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج

قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على أي خطوة تستهدف بلاده قبيل الذكرى الأولى لاغتيال سليماني

حذر مسؤول أمريكي من قيام إيران بتعزيز مستويات التأهب في صفوف قواتها البحرية في الخليج العربي، فيما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالرد على أي خطوة تستهدف بلاده، وذلك قبيل الذكرى الأولى لاغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، بغارة أمريكية في العراق في الثالث من يناير من العام الماضى.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على آخر المعلومات الاستخبارتية قوله إن بعض القوات البحرية الإيرانية في الخليج عززت مستويات استعدادها في الـ 48 ساعة الماضية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه ليس من الواضح ما إذا كانت التحركات دفاعية، أم أنها إشارات على استعداد لهجوم ضد المصالح الأمريكية.

وتابع أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن التحركات البحرية الإيرانية تأتى في إطار تدريب بحرى.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون إن معلومات استخباراتية جديدة أظهرت أن إيران تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمريكية (لم تسمها) القول إن إسرائيل والسعودية تضغطان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرب المنشآت النووية الإيرانية قبل أن يغادر منصبه.

من جهته، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم، بالرد على "أي خطوة" تستهدف إيران، وذلك خلال زيارته جزيرة أبو موسي الإماراتية المحتلة، في ظل توتر متصاعد مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال سلامي: "نحن هنا اليوم لنجري تقييما ونكون متأكدين من قدراتنا القوية في البحر وضد الأعداء الذين يفاخرون أحيانا ويهددون"، مضيفا: "سنرد بضربة متكافئة، حاسمة، وقوية، على أي خطوة قد يقدم عليها العدو ضدنا"، على حد قوله.

وتفقد سلامي برفقة قائد القوات البحرية للحرس الأميرال علي رضا تنكسيري، قوات في جزيرة أبو موسى الواقعة غرب مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس انتاج النفط في العالم.

وتحتل إيران منذ 1971 جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج العربي إضافة إلى جزء من جزيرة أبي موسى، التي أكملت احتلالها عام 1992.