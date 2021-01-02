وزير الدفاع الفلبيني يشيد بقرار إقالة رجال شرطة متورطين في إطلاق نار بسولو

أشاد وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا، اليوم السبت، بقرار الشرطة الوطنية الفلبينية بإقالة رجال الشرطة التسعة وهم من مدينة جولو، من الخدمة، بعد تورطهم في حادث إطلاق نار في جزيرة "سولو"، أدى إلى مقتل أربعة من عملاء الاستخبارات بالجيش الفلبيني في يونيو العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضاف لورينزانا في بيان: "نرحب بموافقة قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، الجنرال ديبولد سيناس على إقالة رجال الشرطة التسعة، المتورطين في حادث إطلاق نار في مدينة جولو، عاصمة جزيرة سولو في 29 يونيو 2020، مما أدى إلى مقتل رجال شرطة وجنود بالجيش الفلبيني.

وأعرب أيضا عن تعاطفه مع أسر رجال الشرطة المقالين، الذين ربما يواجهون السجن فور إدانتهم في المحكمة.