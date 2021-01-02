فلسطين: 48 شهيدا قضوا إثر استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 2020

أعلن الأمين العام لتجمع أسر الشهداء الفلسطيني، محمد صبيحات، أن عدد الشهداء الذين قضوا، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلغ 48 شهيدا خلال عام 2020، من بينهم شهيدتان و8 أطفال.



وأوضح صبيحات -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت- أن الشهداء منهم 36 شهيدا في محافظات الضفة، و12 شهيدا من قطاع غزة، مؤكدا أنه على الرغم من الظروف التي مر بها العالم خلال العام الماضي ومنها فلسطين بسبب جائحة كورونا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بالأشكال الإجرامية كافة.