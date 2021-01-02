لاعب ليفربول السابق: صلاح تأثر بشائعات انتقاله لريال مدريد أو برشلونة

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انتقد دون هاتشيسون لاعب وسط ليفربول السابق، محمد صلاح نجم الريدز، بعد أداءه في المواجهة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأهدر صلاح فرصتين خلال مواجهة نيوكاسل، ولم يستطع التسجيل في آخر مواجهتين على التوالي للريدز في البريميرليج

وتحدث هاتشيسون عن صلاح في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي:"صلاح من الطراز العالمي، لكنه يحبطك عندما تشاهده يلعب، وليس فقط بمسألة إنهاء الفرص".

وأضاف:«إنها أشياء بسيطة، فهو أيضا لا يكمل تمريرة لمسافة 10 ياردات، وفي بعض الأحيان يزعج من تدفق ليفربول».

وواصل:«ربما تكون ضجة الانتقال لريال مدريد أو برشلونة قد أثرت عليه قليلاً».

ويأمل ليفربول في العودة لتحقيق الانتصارات وكذلك يأمل صلاح في العودة للتهديف وذلك عند مواجهة ساوثهامبتون يوم الإثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي وبرصيده 13 هدفا.