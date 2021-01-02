بدأت المدارس اليوم، خطة استكمال المناهج الدراسية بطريقة التعليم عن بعد، بعد قرار وقف الذهاب للمدارس، الذي يستمر حتي 16 يناير، حيث بداية إجازة نصف العام والتي تنتهي 20 فبراير المقبل.

ووفرت وزارة التربية والتعليم العديد من الوسائل التعليمية لاستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، وهي للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، كما قررت إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وضمت تلك الوسائل: القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو.

ووفرت الوزارة لطلاب الصف الثالث الإعدادي القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو، ومنصة حصص مصر.

فيما وفرت لطلاب المرحلة الثانوية: منصة نظام إدارة التعلم من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢، ومنصة البث المباشر، ومنصة ادمودو، منصة حصص مصر.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية، إنه تقرر وقف أي تجمعات بالمدارس أيا كان نوعها حفاظا علي الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توقف المجموعات المدرسية حتي موعد انتهاء إجازة نصف العام.

ودعا الطلاب إلى استكمال المناهج أون لاين استعدادا لعقد امتحانات نصف العام قبل بداية الفصل الدراسي الثاني إذا سمحت الظروف بذلك.