 الكويت تسجل حالتي وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تسجل حالتي وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكويت - د ب أ
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 8:41 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 8:41 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 151074 في حين تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 937 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح الناطق الرسمي أن هناك 47 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 213 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 146990 حالة.


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