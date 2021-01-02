قال السناريست مدحت العدل، إنه يستعين في الوقت الحالي بخبراء لدراسة الإدارة المؤسسية بنادي الزمالك، استعدادًا لتقدمه إلى انتخابات رئاسة النادي، معقبًا: «إدارة نادي الزمالك بالنسبة لي مرعبة».

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، إنه عندما سؤل عن ما إن كان سيترشح في حالة ترشح الكابتن حازم إمام، وأجاب قائلًا: «أنا أول واحد هقف وراء كابتن حازم إمام في ترشحه لرئاسة النادي، خصوصًا أنه لعب به».

وذكر أنه لا يبحث عن منصب أو كرسي، متاعبًا: «العمل التطوعي يذهي إليك ولا تذهب إليه».

وأشار إلى اقترحه باستقدام رئيس لجنة تحكيم من انجلترا، حلًا لمشكلة التحكيم التي يعانى منها اتحاد الكرة بمصر، موضحًا أنه تم مهاجمته عند تعليقه على عدم لعب النادي الأهلي بالإسماعلية.

