قال الفنان محمد فهيم، إن العالم فقد الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن اختياره لأداء دور سيد قطب في مسلسل الجماعة كان بترشيح من الراحل وحيد حامد.

وذكر فهيم، أن الكاتب وحيد حامد كان يقف بجانب الجميع ويساندهم، ولم يشعر بفارق العمر بينه وبين الراحل وحيد حامد.

وتابع: «الراحل وحيد حامد قال لي إن مسلسل الجماعة يقدم الحقيقة، كما تمت كتابة جميع المراجع المأخوذ منها مسلسل الجماعة في نهاية تتر المسلسل».

وأوضح أنه قرأ الكتب الخاصة بسيد قطب، حتى يحضر الشخصية بالشكل الأكمل في مسلسل الجماعة.

يذكر أن وحيد حامد، توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشُيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.