أثار حفل غنائي أقيم في ليلة رأس السنة الجديدة بأحد فنادق الكويت جدلا واسعاً في البلاد، فيما أعلنت وزارة الإعلام اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن تنظيمه.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد، في بيان، إنه تم "رصد مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني".



وأعلنت المُتحدثة أنه "جاري إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة، حسب المادة ١٢ من القرار الوزاري ٢٠١٦/٣٢"، مؤكدة حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين بالتعاون مع الجهات الرسمية.

يأتي هذا في وقت دعا نواب في مجلس الأمة الكويتي إلى تقديم طلبات استجواب لعدد من المسؤولين الحكوميين بشأن الحفل.

وفيما جرى تناقل بعض اللقطات المصورة للحفل، نشط وسم #حاسبوا_الفندق_الماجن عبر تويتر، في إشارة إلى الفندق الذي شهد الحفل، مُتضمنا آلاف التغريدات.

وتباينت ردود الفعل تجاه الحفل. وبينما وصف مغردون الحفل بأنه "ساقط، ماجن لم يحترم الدين والقوانين"، رأى آخرون أن الأمر لا يستحق الجدل الدائر حوله، وأن حفلات مماثلة كان معتادا أن تشهدها الكويت منذ وقت طويل.