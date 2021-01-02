سيناتور جمهوري ينتقد «فشل» الولايات المتحدة في التخطيط لطرح لقاح كورونا

انتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني البطء في طرح لقاح مضاد لـ "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، وألقى اللوم على الحكومة الاتحادية لـ"فشلها" في مساعدة الولايات في توفير مزيد من جرعات اللقاح.

وأضاف رومني يوم الجمعة في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء أن "خطط التطعيم الشاملة لم يتم تطويرها على المستوى الاتحادي أو يتم إرسالها للولايات كنماذج، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر".

وقام برنامج التطعيم الأمريكي "أوبيريشن وارب سبيد" بتوزيع ملايين الجرعات على الولايات، لكنه فشل في تلبية التوقعات الخاصة بمدى سرعة تطعيم الأشخاص.

وتم إعطاء نحو 2ر3 مليون جرعة، وفقا لبلومبرج ، وهو ما يقل كثيرا عن هدف إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المتمثل في إعطاء 20 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020.