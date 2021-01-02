إصابة 20 مدنيا جراء انفجار قنبلة في سوق بمدينة الحسكة السورية

أصيب 20 مدنيا بجروح، بينهم حالات حرجة؛ جراء انفجار قنبلة وسط تجمع للمواطنين في أحد أسواق مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة -لم تسمه- قوله إن مجرمًا مطلوبًا ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة، مما أسفر عن إصابة 20 مدنيا، بينهم نساء، بجروح متفاوتة الخطورة، مؤكدا أنه تم القبض على المجرم الذي ألقى القنبلة.

بدوره، أوضح مدير صحة الحسكة، الدكتور عيسى خلف، أن مركز اللؤلؤة استقبل 20 جريحا، بينهم 3 بحالة حرجة، أصيبوا بشظايا انفجار القنبلة في أماكن مختلفة من أجسامهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.