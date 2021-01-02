أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قطع المياه عن القطاع الشرقي، والذي يضم الأحياء (١ - ٢ - ٣ - شرق المناطق من ١ حتى ٩ عمارات العائلي - منطقة النوادي اجتماعي - إسكان الشباب "الاجتماعي القومي" - التعاونيات - التعاوني - عباد الرحمن - أمون - الجيزة - سبرنجر)، وذلك بدءا من الساعة ١٠ مساء اليوم السبت حتى الساعة ٤ صباح غد الأحد.



وأشار إلى أن انقطاع الخدمة يأتي نظرا لاستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة ٢، لإتاحة الأراضي للمستثمرين، وفي إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضي وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية.



وأهاب رئيس الجهاز، بقاطني المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الخط الساخن لتلقى شكاوى المياه والصرف على الرقم ١٥١٠٠.