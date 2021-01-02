 اليوم.. قطع المياه 6 ساعات عن القطاع الشرقي بمدينة الشروق - بوابة الشروق
السبت 2 يناير 2021 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. قطع المياه 6 ساعات عن القطاع الشرقي بمدينة الشروق

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية
محمد علاء
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 12:27 م
أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قطع المياه عن القطاع الشرقي، والذي يضم الأحياء (١ - ٢ - ٣ - شرق المناطق من ١ حتى ٩ عمارات العائلي - منطقة النوادي اجتماعي - إسكان الشباب "الاجتماعي القومي" - التعاونيات - التعاوني - عباد الرحمن - أمون - الجيزة - سبرنجر)، وذلك بدءا من الساعة ١٠ مساء اليوم السبت حتى الساعة ٤ صباح غد الأحد.

وأشار إلى أن انقطاع الخدمة يأتي نظرا لاستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة ٢، لإتاحة الأراضي للمستثمرين، وفي إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضي وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية.

وأهاب رئيس الجهاز، بقاطني المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الخط الساخن لتلقى شكاوى المياه والصرف على الرقم ١٥١٠٠.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك