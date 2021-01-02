وزيرة الصحة: نتفاوض لاستيراد أولى شحنات لقاح أسترازينيكا خلال الشهر الجاري

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية تضمن استعراضًا لخطة الوزارة الدولة في مواجهة الموجة الثانية من كورونا، خاصة فيما يتعلق بتوفير المسلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج أعراض كورونا.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن اجتماع اليوم أيضًا شهد استعراضًا لخطة توريد لقاحات كورونا، وتفاوض الدولة مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات، فضلًا عن الخطة الخاصة بالتصنيع المحلي للقاحات كورونا.

وأوضحت أن هيئة الدواء المصرية أصدرت اليوم الموافقة على بدء تداول لقاح شركة «سينوفارم» الصينية، والتي استلمت منه مصر الشحنة الأولى في الشهر الماضي، بعد خضوعه لأربعة تحاليل، مضيفة أنه في صباح الغد تتسلم الوزارة الترخيص الرسمي.

وأشارت إلى بدء توريد الشحنة الأولى من لقاح أسترازينكا في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يناير الجاري، والانتهاء من المفاوضات المالية والاتفاق على التوريدات، خلال الخميس الماضي.

وذكرت أن عقد توريد لقاح أسترازينكا وافق عليه مجلس الوزراء وكذلك وزارة العدل، لافتة إلى اجتماع الوزراة مع شركة فايزر الأمريكية وكذلك مع فرعها بإمارة دبي.