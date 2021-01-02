الجيش الروسي يرصد إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا في 2020

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الروسية اكتشفت أكثر من 80 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية في عام 2020.

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)- أنه في إطار تنفيذ المهام القتالية في عام 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية".

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق، بأن الجيش الروسي تعقب ورصد في عام 2019، أكثر من 70 عملية إطلاق صاروخية في مختلف أنحاء العالم.