 الجيش الروسي يرصد إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا في 2020 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الروسي يرصد إطلاق أكثر من 80 صاروخا باليستيا وفضائيا في 2020

موسكو - أ ش أ:
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 9:49 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية الروسية اكتشفت أكثر من 80 عملية إطلاق للصواريخ الباليستية والفضائية في عام 2020.

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)- أنه في إطار تنفيذ المهام القتالية في عام 2020، تمكنت منظومات الإنذار بالهجمات الصاروخية، وكذلك منظومات مراقبة المجال الفضائي وأنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، من رصد أكثر من 80 عملية إطلاق صاروخية وفضائية باليستية أجنبية ومحلية".

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق، بأن الجيش الروسي تعقب ورصد في عام 2019، أكثر من 70 عملية إطلاق صاروخية في مختلف أنحاء العالم.

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