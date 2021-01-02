وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 816 ألفا و616 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للانباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفا و624 حالة.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 9651 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.