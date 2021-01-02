مرشح الحزب الحاكم في النيجر ورئيس سابق يخوضان جولة إعادة لانتخابات الرئاسة

فشل المرشح عن الحزب الحاكم في النيجر، محمد بازوم في الحصول على نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي سوف يخوض جولة ثانية في فبراير المقبل أمام رئيس الدولة السابق، محمد عثمان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وحصل بازوم على 39% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر، بينما حصل عثمان على 17%، طبقا لبيان صادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات الوطنية اليوم السبت، وتم تسجيل أكثر من 4ر7 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم.

وبازوم، وهو وزير داخلية سابق هو الأوفر حظا لخلافة رئيس الحزب الحاكم، محمد أيسوفو، الذي استقال بعد استكمال ولايتين، مدة الواحدة خمس سنوات.

وشهدت النيجر وهي خامس أكبر منتج لليورانيوم في العالم، أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 .