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تقدم مصطفى مكاوي "كيجو" وأنس أسامة ثنائي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بشكوى ضد النادي في الاتحاد المصري لكرة السلة مطالبين بفسخ تعاقدهم.

وعلمت الشروق أن كيجو وأنس طالبوا في شكواهم لدى اتحاد السلة بفسخ تعاقدهم مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة لعدة أشهر.

لو يحصل أنس أسامة على مستحقاته منذ 3 أشهر، بينما مصطفى كيجو حصل فقط على 25 % من نصف مقدم التعاقد مع النادي.

ويتبقى للثنائي عام في عقده مع الزمالك، ويحق لهم فسخ التعاقد طبقا للبند الموجود في العقد في حالة عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة 30 يوما حيث أنهم ضمن الفئة الأولى بالفريق.