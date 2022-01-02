كوريا الجنوبية: شخص مجهول عبر الحدود الشرقية إلى كوريا الشمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن شخصا مجهول الهوية عبر الليلة الماضية الحدود البرية الشرقية بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، على الرغم من الجهود المبذولة في اللحظات الأخيرة لمنعه من هذه الخطوة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم رصد هذا الشخص وهو يتحرك نحو الشمال عبر خط الترسيم العسكري في حوالي الساعة 10:40 مساء أمس السبت، بعد 80 دقيقة من رصده بواسطة معدات المراقبة المثبتة في المنطقة الحدودية شديدة التحصين، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وقال المسؤولون إن هيئة الأركان المشتركة لم تحدد هوية ذلك الشخص بعد، ولا تزال التحقيقات جارية.

ومن جانبها، قالت هيئة الأركان المشتركة إن السلطات العسكرية أرسلت قواتها إلى مكان الحادث للقبض على هذا الشخص بعد رصده لأول مرة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في حوالي الساعة 9:20 مساء، لكنها أخفقت في ذلك.

وبعد تقصي الحقائق لاحقا، استخدمت السلطات معدات المراقبة لتتوصل إلى أنه اخترق سياج الأسلاك الشائكة ودخل المنطقة المنزوعة السلاح في حوالي الساعة 6:40 مساء، في إشارة إلى أن السلطات لم تدرك اختراقه للحدود لثلاث ساعات.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة للصحفيين بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته: "بدأنا محاولة القبض على الشخص في المنطقة المنزوعة السلاح. ولكن بسبب الظروف الجغرافية المختلفة، بما في ذلك التضاريس الجبلية، فشلنا في القيام بذلك".

وأضاف المسؤولون أن السلطات الكورية الجنوبية بعثت صباح اليوم الأحد برسالة إلى كوريا الشمالية بشأن الحادث.

ولا يزال مصير هذا الهارب مجهولا، وسط التقارير التي تفيد بأن الشمال لديه سياسة "إطلاق النار على الفور"، كجزء من إجراءاته المشددة على الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.